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Медведев назвал три сценария исчезновения Украины, но есть один главный фактор

Политика
Медведев назвал три сценария исчезновения Украины, но есть один главный фактор

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о вероятных сценариях того, «как исчезнет Украина».

Есть три сценария того, что произойдет с Украиной после ее исчезновения, как суверенного и целостного государства. Одним из них является разделение украинских территорий на нейтральные, «бесхозные», и территории, которые поделят между собой союзники Украины. В связи с этим «ничейная» территория Украины будет располагаться между Россией и странами Евросоюза, а разделенные между государствами ЕС земли станут «новой Украиной», которая вступит во всевозможные альянсы, в которые стремится сейчас. После этого конфликт России и «Украины» перетечет из временного в перманентный с возможностью начала Третьей мировой войны, написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также есть второй вариант развития событий: Украина оказывается полностью разделена между Россией и ЕС, в связи с чем на территории государств Союза процветает укронацизм, но это уже становится заботой ЕС. В этом случае риск начала Третьей мировой войны можно назвать «умеренным».

И последний вариант заключается в том, что территории Украины делятся на нейтральные, российские и европейские, после чего жители будут иметь право присоединения к России путем референдума. В таком случае конфликт заканчивается и больше не возобновляется. Этот вариант является приоритетным для России, резюмировал Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев обвинил НАТО в несерьезном отношении к возможному ядерному конфликту. По словам политика, ответственность за ядерную войну ляжет именно на плечи альянса.
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