Медведев назвал три сценария исчезновения Украины, но есть один главный фактор

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о вероятных сценариях того, «как исчезнет Украина».
Есть три сценария того, что произойдет с Украиной после ее исчезновения, как суверенного и целостного государства. Одним из них является разделение украинских территорий на нейтральные, «бесхозные», и территории, которые поделят между собой союзники Украины. В связи с этим «ничейная» территория Украины будет располагаться между Россией и странами Евросоюза, а разделенные между государствами ЕС земли станут «новой Украиной», которая вступит во всевозможные альянсы, в которые стремится сейчас. После этого конфликт России и «Украины» перетечет из временного в перманентный с возможностью начала Третьей мировой войны, написал Медведев в своем Telegram-канале.
Также есть второй вариант развития событий: Украина оказывается полностью разделена между Россией и ЕС, в связи с чем на территории государств Союза процветает укронацизм, но это уже становится заботой ЕС. В этом случае риск начала Третьей мировой войны можно назвать «умеренным».
И последний вариант заключается в том, что территории Украины делятся на нейтральные, российские и европейские, после чего жители будут иметь право присоединения к России путем референдума. В таком случае конфликт заканчивается и больше не возобновляется. Этот вариант является приоритетным для России, резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что Медведев обвинил НАТО в несерьезном отношении к возможному ядерному конфликту. По словам политика, ответственность за ядерную войну ляжет именно на плечи альянса.