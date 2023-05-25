Медведев назвал три сценария исчезновения Украины, но есть один главный фактор

Есть три сценария того, что произойдет с Украиной после ее исчезновения, как суверенного и целостного государства. Одним из них является разделение украинских территорий на нейтральные, «бесхозные», и территории, которые поделят между собой союзники Украины. В связи с этим «ничейная» территория Украины будет располагаться между Россией и странами Евросоюза, а разделенные между государствами ЕС земли станут «новой Украиной», которая вступит во всевозможные альянсы, в которые стремится сейчас. После этого конфликт России и «Украины» перетечет из временного в перманентный с возможностью начала Третьей мировой войны, написал Медведев в своем Telegram-канале.