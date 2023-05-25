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Китайские археологи нашли в земле японский «бункер ужасов» времен Второй мировой войны

Общество
Китайские археологи нашли в земле японский «бункер ужасов» времен Второй мировой войны

Китайские археологи обнаружили под землей японскую лабораторию времен Второй мировой войны. В этом «бункере ужаса» проводились эксперименты над людьми с использованием биологического оружия, пишет местное издание South Chine Morning Post.

Результаты своих изысканий исследователи из Китая опубликовали в ведущем археологическом журнале Chinese Cultural Relics. По словам археологов, найденный ими объект расположен недалеко от города Аньда в провинции Хэйлунцзян. Именно здесь располагался крупнейший полигон для отряда 731 японских вооруженных сил.

Раскопки начались в 2019 году, когда на глубине полутора метров ученые обнаружили подземное сооружение, состоящее из соединенных между собой тоннелей и камер. Археологи пришли к выводу, что сюда привозили людей для проведения вскрытия после их заражения болезнями или воздействия на организмы химическими веществами.

Исторические документы говорят о том, что военнослужащие указанного японского подразделения действительно вскрывали живых людей, подвергали подопытных обморожению, а также тестировали на них бациллы сифилиса и других смертельных болезней. Японские военные ученые разрабатывали биологическое оружие на основе бубонной чумы и сибирской язвы, говорится в статье.

По словам китайских археологов, в августе 1945 года все наземные постройки были уничтожены. Обнаружение подземной лаборатории может дать новые доказательства военных преступлений, считают ученые из КНР.
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