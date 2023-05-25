Китайские археологи нашли в земле японский «бункер ужасов» времен Второй мировой войны

Раскопки начались в 2019 году, когда на глубине полутора метров ученые обнаружили подземное сооружение, состоящее из соединенных между собой тоннелей и камер. Археологи пришли к выводу, что сюда привозили людей для проведения вскрытия после их заражения болезнями или воздействия на организмы химическими веществами.