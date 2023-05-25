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Огнеборцы ликвидировали пожар в доме на Никитском бульваре в Москве

Происшествия
Огнеборцы ликвидировали пожар в доме на Никитском бульваре в Москве

Экстренные службы сообщили о ликвидации возгорания в доме на Никитском бульваре. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что пламя было ликвидировано в 21:11 по московскому времени. До этого огонь распространился в квартире на втором этаже на площади 60 квадратных метров, происходило горение личных вещей и мебельной фурнитуры. Огнеборцы в ходе операции по ликвидации пожара спасли девять человек.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из районов Гамбурга. Местные правоохранительных органы рассказали, что огонь охватил крышу одного из зданий. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
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