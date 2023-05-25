Огнеборцы ликвидировали пожар в доме на Никитском бульваре в Москве

Сообщается, что пламя было ликвидировано в 21:11 по московскому времени. До этого огонь распространился в квартире на втором этаже на площади 60 квадратных метров, происходило горение личных вещей и мебельной фурнитуры. Огнеборцы в ходе операции по ликвидации пожара спасли девять человек.