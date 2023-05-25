Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Татарстане начался сильный пожар в исправительной колонии

Происшествия
В Татарстане начался сильный пожар в исправительной колонии

В Татарстане, в городе Альметьевск, горит исправительная колония №8.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT с прикрепленным видео очевидцев. На записи видно черный дым и большие языки пламени, вырывающиеся из объятого огнем здания. На место происшествия выехали дежурные работники МЧС. Дополнительной информации о пострадавших сотрудниках и заключенных учреждения пока нет. Площадь возгорания неизвестна.

Ранее в центре Москвы загорелся многоэтажный «звездный» дом. Местные службы перекрыли движение автотранспорта. О пострадавших и очаге возгорания информация не поступала.
татарстан пожар мчс
Военкоры ФАН