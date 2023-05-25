В Татарстане начался сильный пожар в исправительной колонии

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT с прикрепленным видео очевидцев. На записи видно черный дым и большие языки пламени, вырывающиеся из объятого огнем здания. На место происшествия выехали дежурные работники МЧС. Дополнительной информации о пострадавших сотрудниках и заключенных учреждения пока нет. Площадь возгорания неизвестна.