Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил об ответственности клуба перед Санкт-Петербургом

Петербург любит свой родной клуб и крайне трепетно относится к нему. Это возлагает на игроков, на руководство, на тренерский состав особую ответственность, которая заключается в том, чтобы оправдать надежды и не опозорить родной город. «Зенит» стремится к титулам, но это является лишь одним из приоритетов. Также «сине-бело-голубые» хотят, чтобы болельщики клуба получали удовольствие от игры и гордились своим клубом, заявил Семак во время выступления на открытии выставки, посвященной «Зениту».