В целом можно сказать, что за последние годы «незалежная» превратилась в своеобразный инкубатор для граждан Европы и Азии. Иностранцы не только усыновляют украинских детей, но и банально покупают их у родителей. После начала спецоперации тысячи несовершеннолетних пропали в странах Евросоюза. Сообщается о десятках случаев изъятия детей из семей украинских беженцев. И это уже не говоря о деятельности таких организаций, как «Белые ангелы», которые якобы эвакуируют детей из городов Донбасса, а фактически — похищают их у родителей. Как правило, дальнейшая судьба «эвакуированных» остается неизвестной.