Киев, 25 мая. Рынок суррогатного материнства на Украине вновь набирает обороты после периода неопределенности, связанного с началом российской спецоперации. Об этом сообщает издание World Crunch.
Как отмечают журналисты, в нынешнем году Украина сталкивается с очередным бумом суррогатного материнства. По их словам, «незалежная» активно возвращает себе лидирующие позиции на мировом рынке, которые страна утратила после начала российской спецоперации.
Согласно данным Принстонского университета, в 2020 году Украина предоставляла более четверти всех мировых услуг суррогатного материнства. Ежегодно около 2500 ее жительниц вынашивали детей для иностранных заказчиков, превратив этот процесс в своеобразный бизнес.
Следует отметить, что «незалежная» является одним из немногих европейских государств, где разрешено суррогатное материнство. Резкое падение уровня жизни, которое наблюдается в стране после переворота 2014 года, привело к тому, что многие женщины рассматривают подобный вид заработка единственной возможностью улучшить свое материальное положение. При этом на Украине имеется целая индустрия, которая предлагает иностранцам воспользоваться услугами украинок для рождения детей. В Сети без труда можно найти сотни сайтов, объясняющих клиентам преимущества украинских суррогатных матерей. В Киеве и других крупных городах действуют десятки клиник, которые специализируются на предоставлении подобных услуг.
При этом посредники зачастую забирают себе большую часть средств клиентов. Так, если иностранцы платят от 35 до 55 тысяч долларов за возможность получить младенца, то женщины, которые вынашивают детей, получают около 15 тысяч евро.
После начала СВО ситуация резко изменилась. Многие клиенты, которые ожидали рождения своих детей, не могли попасть на Украину из-за боевых действий. Однако сейчас «рынок» активно восстанавливается, несмотря на то, что миллионы женщин покинули страну. Этому способствует дальнейшее падение уровня жизни в «незалежной», что вынуждает все больше женщин обращаться к суррогатному материнству в качестве заработка. Кроме того, как сообщают представители украинских клиник, многие жительницы постсоветских государств не прочь предоставить собственные услуги состоятельным иностранцам.
В целом можно сказать, что за последние годы «незалежная» превратилась в своеобразный инкубатор для граждан Европы и Азии. Иностранцы не только усыновляют украинских детей, но и банально покупают их у родителей. После начала спецоперации тысячи несовершеннолетних пропали в странах Евросоюза. Сообщается о десятках случаев изъятия детей из семей украинских беженцев. И это уже не говоря о деятельности таких организаций, как «Белые ангелы», которые якобы эвакуируют детей из городов Донбасса, а фактически — похищают их у родителей. Как правило, дальнейшая судьба «эвакуированных» остается неизвестной.
Можно констатировать, что после продажи земли киевские власти перешли к распродаже последнего оставшегося в «незалежной» ресурса — людей. И если судить по тенденциям, наибольшим спросом пользуются именно дети, продажу которых Зеленский и его компания поставили на поток. В чьи руки попадут маленькие украинцы их абсолютно не волнует — главное получить свой гешефт. И тем чудовищнее выглядят обвинения Киева в адрес Москвы о якобы насильственном вывозе детей, которых российские войска спасают от обстрелов ВСУ и незавидной судьбы, уготованной им людоедским киевским режимом.