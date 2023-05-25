Совбез ООН проведет заедание по ситуации вокруг Запорожской АЭС 30 мая

Встреча состоится в следующий вторник. Делегаты ожидают выступления главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».
Пресс-секретарь постоянного представительства Швейцарии в Организации Объединенных Наций Пьер Гобе сообщил, что заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции пройдет 30 мая в 22:00 по московскому времени.
Ранее политолог Владимир Соловейчик рассказал ФАН, как наличие тактического ядерного оружия повлияет на отношения Минска с соседними государствами. Эксперт считает, что ТЯО является «холодным душем» для «разгоряченных голов стратегов» из Североатлантического альянса. Соловейчик добавил, что польское общество взволновано после взрыва боеприпасов с обедненным ураном на западе Украины.