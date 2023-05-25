Совбез ООН проведет заедание по ситуации вокруг Запорожской АЭС 30 мая

Ранее политолог Владимир Соловейчик рассказал ФАН, как наличие тактического ядерного оружия повлияет на отношения Минска с соседними государствами. Эксперт считает, что ТЯО является «холодным душем» для «разгоряченных голов стратегов» из Североатлантического альянса. Соловейчик добавил, что польское общество взволновано после взрыва боеприпасов с обедненным ураном на западе Украины.