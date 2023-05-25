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Путин: позиция России по Лачинскому коридору остается той же

Политика
Путин: позиция России по Лачинскому коридору остается той же

Президент Российской Федерации Владимир Путин, в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что позиция РФ по отношению к Лачинскому коридору неизменна.

Как сообщил сайт РИА Новости, президент особенно подчеркнул, что договоренности по спорной дороге уже прописаны в трехстороннем договоре между Москвой, Ереваном и Баку и должны оставаться нерушимыми.

«Мы никогда не меняли своей позиции», - заявил лидер России.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили возможные пути стабилизации отношений на Закавказье.
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