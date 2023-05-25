Пламя охватило крышу здания в одном из районов Гамбурга

Пожар вспыхнул в одном из районов Гамбурга. По данным сотрудников немецкой полиции, пламя охватило крышу одного из зданий, говорится в Twitter* ведомства.
Сигнал о возгорании поступил из Нойштадта. На место ЧП оперативно прибыли пожарные и правоохранители. Стражи порядка перекрыли близлежащие улицы, а огнеборцы призвали местных жителей не приближаться к источнику огня. Горожан также попросили закрывать окна и двери помещений.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Пожарные приступили к ликвидации возгорания, устанавливаются причина и обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле загорелся торговый центр Istinye Park. По предварительным данным, у здания вспыхнула наружная обшивка.
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