Пламя охватило крышу здания в одном из районов Гамбурга

Сигнал о возгорании поступил из Нойштадта. На место ЧП оперативно прибыли пожарные и правоохранители. Стражи порядка перекрыли близлежащие улицы, а огнеборцы призвали местных жителей не приближаться к источнику огня. Горожан также попросили закрывать окна и двери помещений.