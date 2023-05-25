Генерал Марк Милли опроверг важность истребителей F-16 для Украины

Генерал Марк Милли рассказал, почему истребители F-16, которые так упорно требует Киев, не являются приоритетом в военной поддержке Украины со стороны ее союзников.
Истребители F-16 являются крайне дорогой техникой, которая при всех своих преимуществах и стоимости не может кардинально изменить ход вооруженного конфликта на поле боя. Поэтому союзники Украины ставят перед собой другие приоритеты в виде ПВО, боеприпасов и другой техники, которая поможет Киеву в большей степени, заявил Милли во время пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин рассказал о предстоящей подготовке украинских летчиков с помощью истребителей F-16. По словам Остина, Дания и Нидерланды станут первыми странами, которые начнут обучать пилотов ВСУ на этих самолетах.