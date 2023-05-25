Эксперты оценили возможность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем

В последнее время в информационном поле все чаще стали мелькать заголовки о том, что Саудовская Аравия и Израиль неизбежно установят мирное соглашение. Однако некоторые эксперты опровергают информацию, приводя весомые аргументы.
Например, министр иностранных дел (МИД) Израиля Эли Коэн заявил, что страны вступят в союз в течение шести месяцев. Еврейский телеканал сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд дважды разговаривали по телефону за последние несколько недель, а глава МИД Бахрейна Абдель Латиф Рашид аз-Заяни им содействовал.
Отношение Саудовской Аравии к палестино-израильскому конфликту
Есть новости, которые противоречат заявлениям о нормализации отношений между сторонами. Так, 19 мая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который прошел в Джидде, президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию с Израилем и помочь противостоять «угнетению и агрессии» в сторону его народа.
Мухаммад бин Салман подтвердил стандартную позицию королевства по поводу конфликта и выступил за активизацию усилий по его справедливому урегулированию.
«Мы не будем медлить с оказанием помощи палестинскому народу в возвращении его земель, восстановлении законных прав и создании независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал он.
Эксперты прокомментировали позицию Саудовской Аравии в рамках ЛАГ
Старший научный сотрудник и директор Brookings Intelligence Project, эксперт по Ближнему Востоку Брюс Ридель считает, что нормализация отношений между странами далеко не так близка, как некоторые думают:
«Саудовцы приветствовали [президента Сирии Башара] Асада в Джидде, а не Нетаньяху. Они примиряются с Ираном, а не с Израилем, и не собираются публично взаимодействовать с ним, пока не будет палестинского государства», — сказал он The Media Line.
Журналист Дауд Куттаб также придерживается мнения, что союз между Тель-Авивом и Эр-Риядом на данный момент невозможен:
«Если бы вы прочитали коммюнике в Джидде и увидели количество слов «Палестина» и «Иерусалим» в заявлении, опубликованном представителями Саудовской Аравии, то никто бы не стал говорить об установлении мирного соглашения с Израилем», — сказал Куттаб.
Израиль надеется на подписание «Авраамских соглашений» Саудовской Аравией
Еврейские политики надеялись, что Саудовская Аравия подпишет «Авраамские соглашения», которые были заключены в 2020 году между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Марокко при поддержке США. Целью объединения было создание стратегического союза против Ирана.
Однако все изменилось, когда в марте 2023 года Китай инициировал процесс диалога между Саудовской Аравией и ненавистной для ряда арабских государств страной. Вскоре также поступили и представители ОАЭ, создав с Ираном деловой совет. Подобные перемирия угрожают усилиям Нетаньяху изолировать Тегеран в регионе, а также указывают на то, что «Авраамские соглашения» вряд ли будут расширяться.
Еврейский политик оценил шансы на улучшение отношений Израиля и Саудовской Аравии
Некоторые еврейские политики не воспринимают всерьез урегулирование отношений Саудовской Аравии с Ираном. Например, представитель Иерусалимского центра по связям с общественностью Иехиэль Лейтер указывает на «потепление» между Тегераном и Тель-Авивом, хотя и без громогласных заявлений. Он отметил, что такие факты, как продолжающееся неофициальное сотрудничество в области безопасности, разрешение Израилю использовать воздушное пространство Саудовской Аравии и возможные прямые полеты для израильтян-мусульман, желающих совершить хадж в Мекку, показательнее официальных отношений:
«Саудовская Аравия является неофициальной главой арабского и мусульманского мира, и любое соглашение с Израилем следует понимать в этих эпических масштабах, а не просто подписание бумаг с технической точки зрения. Существенный аспект нормализации отношений будет происходить постепенно».
По словам Лейтера, вступление сторон в союз, скорее всего, не будет столь фееричным, как в случае с «Авраамскими соглашениями», когда подписание документов проходило на лужайке Белого дома. Но если церемония по нормализации отношений с Израилем все-таки состоится, то эксперт заявляет о мероприятии масштаба праймериз Демократической партии либо официального объявления кампании президента США Джо Байдена.
Источник The Jerusalem Post рассказал, что реформы Эр-Рияда в сфере национальной школьной программы указывают на улучшение отношений с Тель-Авивом. Согласно отчету, опубликованному Институтом мониторинга мира и культурной терпимости в образовании, саудовские учебники, которые традиционно демонизировали Израиль и сионистское движение, теперь показывают почти полное устранение критики еврейского народа.
В настоящее время Тель-Авив и Эр-Рияд не поддерживают официальных дипломатических отношений. После вступления Саудовской Аравии во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2005 году страна заявила, что прекратит экономический и политический бойкот Израиля в соответствии с правилами ВТО. Однако, согласно отчету The Jerusalem Post за 2009 год, королевство требовало, чтобы все продукты, ввозимые в страну, не были произведены или изготовлены в Израиле.