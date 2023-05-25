Эксперты оценили возможность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем

В настоящее время Тель-Авив и Эр-Рияд не поддерживают официальных дипломатических отношений. После вступления Саудовской Аравии во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2005 году страна заявила, что прекратит экономический и политический бойкот Израиля в соответствии с правилами ВТО. Однако, согласно отчету The Jerusalem Post за 2009 год, королевство требовало, чтобы все продукты, ввозимые в страну, не были произведены или изготовлены в Израиле.