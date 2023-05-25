В центре Москвы загорелся многоэтажный жилой дом в элитном ЖК

Как видно на записи очевидцев, опубликованной в Telegram-канале 112, густой черный дым поднимается с крыши элитного здания. Местный департамент транспорта перекрыл движение по прилежащей к дому улице. Информации о повреждениях фасада и пострадавших пока не сообщается. На месте возгорания работают экстренные службы.