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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ

Происшествия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки никто из жителей населенного пункта не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, осколки украинских снарядов повредили два частных домовладения — у зданий посечен забор и выбиты окна. В светлое время суток подворовой обход будет продолжен, подчеркнул губернатор Гладков.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли село Козинка и пропускной пункт «Грайворон» в Белгородской области. В результате действий ВСУ пострадали шесть человек, сообщал «Царьград».
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