Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки никто из жителей населенного пункта не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, осколки украинских снарядов повредили два частных домовладения — у зданий посечен забор и выбиты окна. В светлое время суток подворовой обход будет продолжен, подчеркнул губернатор Гладков.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли село Козинка и пропускной пункт «Грайворон» в Белгородской области. В результате действий ВСУ пострадали шесть человек, сообщал «Царьград».