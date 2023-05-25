В медиацентре «Патриот» обсудили вопросы комплексного использования водных ресурсов России

В медиацентре «Патриот» состоялась пресс-конференция, посвященная водным ресурсам России. Участники обсудили состояние рек и озер нашей страны, рассказали о том, какие работы ведутся по очищению Финского залива, и развеяли страхи об истощении запасов пресной воды. Она используется во всех видах экономической деятельности. Обширная сеть рек и озер позволяет не только транспортировать грузы, но и генерировать электроэнергию и орошать поля, обеспечивая продовольственную безопасность.
Задача Федерального агентства водных ресурсов — предотвращать загрязнения и контролировать рационального использования даров природы, подчеркнул руководитель агентства Дмитрий Кириллов. Во время пресс-конференции он рассказал о том, какого прогресса удалось достигнуть по очищению Финского залива.
«Мы как раз только что были на Питерском водоканале, я прекрасно знаю это предприятие, и чего оно добилось за последние 25 лет. Когда-то все прибалтийские страны критиковали нас за сине-зеленые водоросли в Финском заливе, они показывали, что мы из-за некачественной очистки вод Невы создаем проблемы экологического характера в заливе, позволяем цвести и размножаться этим сине-зеленым водорослям. На сегодняшний день уже более 98% стока города подается на очистные сооружения, водоросли выбрасываются очищенными в Финский залив. Это на самом деле большое достижение», — рассказал Кириллов.
Также руководитель Федерального агентства водных ресурсов развеял страхи граждан об истощении запасов пресной воды в России.
«Могу со всей ответственностью заявить, что пугают. В стране действует целый федеральный проект «Чистая вода», задача которого — обеспечить всех жителей пресной водой уже к 2024 году. Речь идет о модернизации станций водоподготовки в целях обеспечения подачи качественной воды населению, и сейчас такой проект реализуется», — отметил мужчина.