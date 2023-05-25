В медиацентре «Патриот» обсудили вопросы комплексного использования водных ресурсов России

В медиацентре «Патриот» состоялась пресс-конференция, посвященная водным ресурсам России. Участники обсудили состояние рек и озер нашей страны, рассказали о том, какие работы ведутся по очищению Финского залива, и развеяли страхи об истощении запасов пресной воды. Она используется во всех видах экономической деятельности. Обширная сеть рек и озер позволяет не только транспортировать грузы, но и генерировать электроэнергию и орошать поля, обеспечивая продовольственную безопасность.