Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о своей послеродовой депрессии

Недавно родившая первенца Александра Морозова призналась, что сразу после прибавления в семье у нее начала развиваться послеродовая депрессия. Как передают «Дни.ру», дочь певицы винит себя за появление сына неестественным путем.
Известно, что Морозова рожала ребенка при помощи кесарева сечения, за что она никак не может себя простить. Усугубляют ситуацию комментаторы в социальных сетях, которые пишут ей на страницу, что это были якобы не настоящие роды, и она не смогла в полной мере прочувствовать этот процесс.
Дочь Славы в ответ на злобные сообщения пытается показать противоположную позицию, однако в ее словах все равно замечаются сомнение и обида. Следует отметить, сын у пары родился 31 марта 2023 года.