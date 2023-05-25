Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о своей послеродовой депрессии

Известно, что Морозова рожала ребенка при помощи кесарева сечения, за что она никак не может себя простить. Усугубляют ситуацию комментаторы в социальных сетях, которые пишут ей на страницу, что это были якобы не настоящие роды, и она не смогла в полной мере прочувствовать этот процесс.