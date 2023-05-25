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Американскую компанию Mondelez внесли в украинский список «спонсоров войны» за работу в России

Происшествия
Американскую компанию Mondelez внесли в украинский список «спонсоров войны» за работу в России

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) пополнило существующий в стране список «спонсоров войны». Чиновники включили в перечень американскую компанию Mondelez International за работу на территории РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Иностранная фирма специализируется на производстве кондитерских изделий. Причиной принятого в отношении Mondelez решения стало то, что предприятие не покинуло Россию, до сих пор сохраняя на ее территории свои активы. В НАПК указали, что руководство американской компании «формально» отреагировало на призывы украинских властей, объявив о приостановке инвестиций и рекламы.

Напомним, что Mondelez International имеет годовой доход около 26 млрд долларов и работает в 160 странах мира. В России интересы иностранной компании представляет ООО «Мондэлис Русь», которая владеет тремя заводами.
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