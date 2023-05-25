Американскую компанию Mondelez внесли в украинский список «спонсоров войны» за работу в России

Иностранная фирма специализируется на производстве кондитерских изделий. Причиной принятого в отношении Mondelez решения стало то, что предприятие не покинуло Россию, до сих пор сохраняя на ее территории свои активы. В НАПК указали, что руководство американской компании «формально» отреагировало на призывы украинских властей, объявив о приостановке инвестиций и рекламы.