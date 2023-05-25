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Вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин озвучил гражданам РФ популярные направления для отдыха

Общество
Вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин озвучил гражданам РФ популярные направления для отдыха

Наиболее востребованные и доступные направления для отдыха граждан РФ летом текущего года озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Информацией эксперт поделился 25 мая, в четверг.

Повышенный интерес со стороны россиян наблюдается к государствам ближнего зарубежья, отметил он. Спрос сохраняется на путешествия в Абхазию. Не менее востребованным направлением остается Белоруссия, добавил специалист.

«На отдых в Абхазии спрос очень высокий, она примет более 1,3 млн отдыхающих, не считая экскурсантов», — сообщил Барзыкин.

Перспективным направлением летом 2023 года, вероятнее всего, станет Узбекистан, добавил эксперт. Более того, в ближайшее время ожидается запуск чартерных рейсов в казахстанский город Актау, резюмировал он.
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