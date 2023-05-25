Пожарные ликвидировали возгорание на рынке в Одинцово спустя почти 20 часов

Спасатели ликвидировали возгорание на рынке в подмосковном Одинцово спустя почти сутки после возникновения огня. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве не указали точное время завершения тушения. Однако публикация была сделана в 19:43 по московскому времени. С момента появления сообщения о происшествии до ликвидации огня прошло почти 20 часов.
Огонь охватил рынок в Подмосковье в ночь на 25 мая. Он распространился на площади в 1200 кв. метров. Пожар был локализован в 1:54 уже на территории 1800 кв. метров.