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Мостовой заявил, что продлением контракта с Дзюбой «Локомотив» грамотно вложился в свое будущее

Спорт
Мостовой заявил, что продлением контракта с Дзюбой «Локомотив» грамотно вложился в свое будущее

Экс-хавбек сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал факт продления руководством ФК «Локомотив» контракта с форвардом Артемом Дзюбой.

По его мнению, Дзюба может играть в России еще как минимум пять лет на высоком уровне.

«Поэтому, продлив контракт с Дзюбой, "Локомотив" грамотно вложился в свое будущее. Он еще всем покажет», — цитирует одного из лучших футболистов в истории сборной России RT.

Сегодня, 25 мая, столичные железнодорожники объявил о пролонгации соглашения с 34-летним футболистом до конца сезона-2023/24.

При этом другой нападающий «Локо» Иван Игнатьев, возможно, перейдет в израильский ФК «Хапоэль Беэр-Шева».
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