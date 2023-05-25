Политолог Соловейчик назвал размещение ТЯО в Белоруссии «холодным душем» для Польши

Общественное мнение в Польше вряд ли готово принять как данность риск нанесения ядерного удара по территории своей страны. Об этом в интервью ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие, размещенное на территории его страны, находится в полной безопасности, и никакие диверсанты, в том числе из Польши, к нему не прорвутся.
«Я, конечно, не знаю, кто именно охраняет тактическое ядерное оружие РФ в Республике Беларусь, но словам Лукашенко привык верить, и, думаю, оно там действительно в безопасности, — отметил Соловейчик. — Уверен, все меры предосторожности приняты: как белорусской, так и российской стороной».
Политолог также рассказал, как наличие ТЯО в Белоруссии повлияет на отношения Минска с недружественными ему соседями.
«Безусловно, это холодный душ, который остудит не в меру разгоряченные головы стратегов из НАТО, в частности, польских «панов» Дуды и Моравецкого, — заметил эксперт. — Они всерьез намереваются захватить белорусские земли, осуществив акт агрессии — но теперь им придется понимать, что любые действия подобного рода против братской нам Белоруссии повлекут последствия такого рода, что Варшаве и не снилось».
По словам собеседника ФАН, общественное мнение в Польше после того, как над страной нависло радиоактивное облако от взрыва боеприпасов с обедненным ураном на территории Западной Украины, вряд ли будет готово принять еще и риск ядерного удара.
«Мы знаем эту реакцию, — заметил Соловейчик. — Ну а сейчас будет еще круче, если не дай Бог что! Поэтому да, размещение российского ТЯО в Белоруссии — это холодный душ для польских «ястребов», которые теперь будут вынуждены считаться с новой угрозой».
Ранее ФАН писал, что военнослужащие из Белоруссии освоили применение ядерных боеприпасов.