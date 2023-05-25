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Плохое питание в студенческие годы может испортить здоровье на всю жизнь, сообщает PMR

Общество
Плохое питание в студенческие годы может испортить здоровье на всю жизнь, сообщает PMR

Некачественное питание в студенческие годы может негативно повлиять на здоровье и испортить его на всю жизнь. Соответствующая информация следует из исследования врачей, обнародованного в издании Preventive Medicine Reports.

Статья была опубликована 25 мая, в четверг. Согласно материалу новостного портала Planet Today, неправильное питание в студенчестве может повлечь за собой ожирение, респираторные заболевания и депрессивное расстройство.

«Мы должны думать о среде питания, которую мы создаем для студентов. <...> Чтобы они могли есть на ходу, но при этом выбирать здоровую пищу», — резюмировали специалисты.

В ходе исследования эксперты также пришли к выводу, что вредные привычки в еде связаны с высоким риском развития большинства инфекционных заболеваний.
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