Плохое питание в студенческие годы может испортить здоровье на всю жизнь, сообщает PMR

Некачественное питание в студенческие годы может негативно повлиять на здоровье и испортить его на всю жизнь. Соответствующая информация следует из исследования врачей, обнародованного в издании Preventive Medicine Reports.
Статья была опубликована 25 мая, в четверг. Согласно материалу новостного портала Planet Today, неправильное питание в студенчестве может повлечь за собой ожирение, респираторные заболевания и депрессивное расстройство.
«Мы должны думать о среде питания, которую мы создаем для студентов. <...> Чтобы они могли есть на ходу, но при этом выбирать здоровую пищу», — резюмировали специалисты.
В ходе исследования эксперты также пришли к выводу, что вредные привычки в еде связаны с высоким риском развития большинства инфекционных заболеваний.