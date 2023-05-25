Политолог Соловейчик назвал главную причину примирения Азербайджана и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о признании территориальной целостности обеих стран на саммите Евразийского экономического союза, что стало положительным шагом в направлении урегулирования их отношений.
Вместе с тем, глава кабинета министров Армении напомнил о важности вопроса о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха, которые нуждаются в международном механизме защиты.
Корреспондент ФАН связался с политическим и экономическим аналитиком Владимиром Соловейчиком, чтобы узнать, почему Пашинян пошел на признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.
«Данное соглашение связано, прежде всего, с результатами военных действий в этом ранее спорном регионе в октябре 2020 года, — заявил эксперт. — Очевидно, что силового решения конфликта в пользу армянской стороны нет, и Пашинян вынужден был это признать, проявив реализм. Кроме того, это связано с серьезными экономическими проблемами, которые сейчас есть у всех государств Южного Кавказа, в число которых, помимо Армении и Азербайджана, также входит и Грузия».
С этой точки зрения, продолжил собеседник ФАН, находить общий язык с точки зрения территориальной целостности и политического урегулирования — значит, сделать первый шаг к решению сложностей в экономике.
«Немаловажным фактором стало и давление со стороны ведущих мировых держав, которые были заинтересованы в отсутствии военных конфликтов в данном регионе, — подчеркнул Соловейчик. — Документы о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана еще не ратифицированы парламентами двух стран, но фактически Пашинян своим решением это предрешил».
Ранее Пашинян заявил о стремлении Армении сотрудничать с Россией без нарушения санкций.