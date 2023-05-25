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Пресс-секретарь Прилепина сообщила о начале реабилитационных занятий для восстановления функции ходьбы писателя

Происшествия
Пресс-секретарь Прилепина сообщила о начале реабилитационных занятий для восстановления функции ходьбы писателя

Российский писатель Захар Прилепин продолжает лечение и реабилитацию, его состояние стабильно. Об этом сообщила пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Накануне публицист был переведен в обычную палату. Прилепин уже самостоятельно садится в постели. Сейчас писатель проходит курс реабилитации с применением механотерапии и кинезотерапии для быстрого восстановления функции ходьбы.

Кондакова предупредила, что посещения писателя пока ограничены, исходя из рекомендаций врачей.

Ранее Захар Прилепин дал развернутое и эксклюзивное интервью ФАН. Он подробно рассказал о пережитом покушении в Нижегородской области, а также поделился планами по возвращению в зону СВО.
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