Пресс-секретарь Прилепина сообщила о начале реабилитационных занятий для восстановления функции ходьбы писателя

Российский писатель Захар Прилепин продолжает лечение и реабилитацию, его состояние стабильно. Об этом сообщила пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Накануне публицист был переведен в обычную палату. Прилепин уже самостоятельно садится в постели. Сейчас писатель проходит курс реабилитации с применением механотерапии и кинезотерапии для быстрого восстановления функции ходьбы.
Кондакова предупредила, что посещения писателя пока ограничены, исходя из рекомендаций врачей.
Ранее Захар Прилепин дал развернутое и эксклюзивное интервью ФАН. Он подробно рассказал о пережитом покушении в Нижегородской области, а также поделился планами по возвращению в зону СВО.