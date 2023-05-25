Оправдан судом присяжных: месть Петлюре

25 мая 1926 года в Париже был застрелен главарь националистической УНР Симон Петлюра. Его убийца Самуил Шварцбурд тотчас добровольно предался в руки органов правопорядка.
26 октября над ним завершился судебный процесс. Суд присяжных его полностью оправдал, приняв во внимание мотивы мести за еврейские погромы в ходе гражданской войны на Украине 1918-1920 годов.
Петлюровцы предали этим злодеяниям характер настоящего геноцида. Занятие практически любого населенного пункта сопровождалось зверствами в отношении еврейского населения, а Петлюра по крайней мере не препятствовал этому, а вполне вероятно и поощрял. Многочисленные свидетельства и были представлены коллегии присяжных, повлияв на ее вердикт.
Мститель узнал о пребывании Петлюры в Париже из газет в 1925 году. К тому времени в еврейских кругах сложилось четкое понимание: ответственность за зверства, жертвами которых стали сотни тысяч евреев, как, впрочем, и людей других национальностей лежит на «головном атамане».
Несмотря на роковой для Петлюры исход, урок не пошел впрок его последователям: воинствующий антисемитизм стал одним из китов идеологии украинского национализма. Все это вылилось в кровавые еврейские погромы и массовые убийства уже в годы Второй мировой и Великой Отечественной: Львовская резня, Бабий Яр и, наконец, Волынская резня (хотя она прошлась главным образом по полякам) — все это наследие кровавой петлюровщины и прочей атаманщины озверелого украинства.