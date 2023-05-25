Оправдан судом присяжных: месть Петлюре

Несмотря на роковой для Петлюры исход, урок не пошел впрок его последователям: воинствующий антисемитизм стал одним из китов идеологии украинского национализма. Все это вылилось в кровавые еврейские погромы и массовые убийства уже в годы Второй мировой и Великой Отечественной: Львовская резня, Бабий Яр и, наконец, Волынская резня (хотя она прошлась главным образом по полякам) — все это наследие кровавой петлюровщины и прочей атаманщины озверелого украинства.