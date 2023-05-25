Хабаровчанина приговорили к 17 годам лишения свободы за поджог деревянного дома с жильцами

Жителя Хабаровского края осудили на 17 лет за поджог жилого дома в городе Николаевск-на-Амуре, сообщает пресс-служба местного следственного управления СК РФ.
По данным следствия, злоумышленник намеренно устроил пожар в деревянном доме 12 декабря 2021 года. Мужчина поджег мусор и бумагу в подъезде одного из жилых зданий в Николаевске-на-Амуре, что повлекло за собой крупное возгорание.
Правоохранители установили личность хабаровчанина и провели необходимые следственные мероприятия. Краевой суд приговорил поджигателя к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее жителя Подмосковья задержали за попытку устроить пожар у здания УФСБ. Злоумышленник бросил в строение бутылку с зажигательной смесью. Правоохранители возбудили уголовное дело.