Хабаровчанина приговорили к 17 годам лишения свободы за поджог деревянного дома с жильцами

По данным следствия, злоумышленник намеренно устроил пожар в деревянном доме 12 декабря 2021 года. Мужчина поджег мусор и бумагу в подъезде одного из жилых зданий в Николаевске-на-Амуре, что повлекло за собой крупное возгорание.