Педагог Прасковья Прокина посоветовала обращаться к чужому ребенку в вежливой форме во время отчитывания

Посторонним детям делать замечание следует только в том случае, если их действия несут опасность для окружающих. Старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Прасковья Прокина назвала правильный порядок действий в таких случаях.
Как передает «Газета.Ru», в первую очередь ребенку нужно объяснить, в чем он виноват: либо есть опасность, или же его действия приведут к негативным последствиям. При этом обращаться к нему следует на Вы.
Прокина подчеркивает, что разговор должен проходить в вежливой форме. Все слова, предложения «произносятся спокойным и размеренным голосом, строгим, но доброжелательным тоном». По словам специалиста, для переключения внимания ребенка или изменения поведения можно попробовать предложить ему спокойную совместную игру.