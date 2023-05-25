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Педагог Прасковья Прокина посоветовала обращаться к чужому ребенку в вежливой форме во время отчитывания

Общество
Педагог Прасковья Прокина посоветовала обращаться к чужому ребенку в вежливой форме во время отчитывания

Посторонним детям делать замечание следует только в том случае, если их действия несут опасность для окружающих. Старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Прасковья Прокина назвала правильный порядок действий в таких случаях.

Как передает «Газета.Ru», в первую очередь ребенку нужно объяснить, в чем он виноват: либо есть опасность, или же его действия приведут к негативным последствиям. При этом обращаться к нему следует на Вы.

Прокина подчеркивает, что разговор должен проходить в вежливой форме. Все слова, предложения «произносятся спокойным и размеренным голосом, строгим, но доброжелательным тоном». По словам специалиста, для переключения внимания ребенка или изменения поведения можно попробовать предложить ему спокойную совместную игру.
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