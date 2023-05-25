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Президент РФ Путин: отношения Москвы и Баку развиваются на принципах равноправия

Политика
Президент РФ Путин: отношения Москвы и Баку развиваются на принципах равноправия

Взаимоотношения Москвы и Баку развиваются на принципах равноправия. Соответствующей информацией поделился глава РФ Владимир Путин.

Об этом президент сообщил в ходе деловых переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Кремле. Диалог политиков состоялся 25 мая, в четверг.

«Российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне, поступательно развиваются на принципах равноправия», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что глава российского государства выразил надежду на достижение договоренности в интересах экономического развития с Арменией и Азербайджаном.
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