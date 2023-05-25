Армия ЦАР получила поставку военной техники из России

Банги, 25 мая. Представители национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) приняли✱ военный груз из РФ.
В столицу государства на борту российского самолета Ан-124 прибыли грузовики, оружие и другая боевая техника. Поставку осуществили в рамках действующего соглашения между РФ и ЦАР. Это уже второе поступление вооружения за месяц, которое необходимо для поддержки и усиления FACA.
Успехи правительственных войск Центральноафриканской Республики не в последнюю очередь связаны с комплексной поддержкой со стороны России. Страны продолжают работать над укреплением взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее солдаты национальной армии ЦАР во время патрулирования задержали два автомобиля, груженные оружием. Двух водителей арестовали до выяснения обстоятельств дела в следственном отделе жандармерии.
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