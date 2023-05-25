Армия ЦАР получила поставку военной техники из России

В столицу государства на борту российского самолета Ан-124 прибыли грузовики, оружие и другая боевая техника. Поставку осуществили в рамках действующего соглашения между РФ и ЦАР. Это уже второе поступление вооружения за месяц, которое необходимо для поддержки и усиления FACA.