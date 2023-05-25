Германия одержала победу над Швейцарией и прошла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Национальная команда Германии одержала уверенную победу над сборной Швейцарии на этапе четвертьфинала чемпионата мира по хоккею.
Игра закончилась со счетом 3:1. За немцев забитые шайбы записали в свой актив Максимилиан Кастнер, Джон-Джейсон Петерка и Нико Штурм. Единственный гол швейцарцев оформил Йонас Зигенталер.
После этой победы Германия прошла в полуфинал соревнования. Соперником немцев стали хоккеисты из США, которые ранее переиграли Чехию со счетом 3:0.
При этом национальная сборная Казахстана по хоккею не смогла пробиться в четвертьфинал этого турнира после громкого поражения от Латвии.