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Германия одержала победу над Швейцарией и прошла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Спорт
Германия одержала победу над Швейцарией и прошла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Национальная команда Германии одержала уверенную победу над сборной Швейцарии на этапе четвертьфинала чемпионата мира по хоккею.

Игра закончилась со счетом 3:1. За немцев забитые шайбы записали в свой актив Максимилиан Кастнер, Джон-Джейсон Петерка и Нико Штурм. Единственный гол швейцарцев оформил Йонас Зигенталер.

После этой победы Германия прошла в полуфинал соревнования. Соперником немцев стали хоккеисты из США, которые ранее переиграли Чехию со счетом 3:0.

При этом национальная сборная Казахстана по хоккею не смогла пробиться в четвертьфинал этого турнира после громкого поражения от Латвии.
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