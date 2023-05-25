Росатом до 2035 года намерен построить в стране 17 атомных энергоблоков

В корпорации «Росатом» сообщили о планах по развитию энергетики в России. В компании до 2035 года планируют возвести 17 атомных энергоблоков на территории страны.
Два из них уже находятся в стадии высокой готовности. Генеральный директор Росатома Алесей Лихачев отметил, что на данный момент корпорация генерирует порядка 20% электричества в стране. Однако есть представления о дальнейших шагах развития отрасли, передает издание «Известия».
Ранее в государственной компании сообщили о продолжении сотрудничества с Белоруссией после окончания работ на БелАЭС. По словам Лихачева, Росатом завершает сдачу второго энергоблока.