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Росатом до 2035 года намерен построить в стране 17 атомных энергоблоков

Экономика
Росатом до 2035 года намерен построить в стране 17 атомных энергоблоков

В корпорации «Росатом» сообщили о планах по развитию энергетики в России. В компании до 2035 года планируют возвести 17 атомных энергоблоков на территории страны.

Два из них уже находятся в стадии высокой готовности. Генеральный директор Росатома Алесей Лихачев отметил, что на данный момент корпорация генерирует порядка 20% электричества в стране. Однако есть представления о дальнейших шагах развития отрасли, передает издание «Известия».

Ранее в государственной компании сообщили о продолжении сотрудничества с Белоруссией после окончания работ на БелАЭС. По словам Лихачева, Росатом завершает сдачу второго энергоблока.
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