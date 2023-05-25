Экологи рассказали, как опыт рационального использования воды в РФ стал востребован в мире

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и другие участники Невского экологического конгресса рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», какие проблемы обсуждались на конгрессе, и объяснили, почему работа водной секции вызвала ажиотаж среди его участников.
В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит X Невский международный экологический конгресс, главная тема которого в этом году — «Экология: право, а не привилегия». На конгрессе в рамках открытого международного диалога обсуждаются наиболее актуальные экологические вопросы.
По словам руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова, основной задачей участников конгресса является выработка единых подходов к сбережению природных богатств с целью обеспечения экологического благополучия будущих поколений россиян и жителей другим стран мира.
Водная секция конгресса носит название «Вода — главный ресурс будущего». Важность этой темы для России, по словам эксперта, объясняется тем, что хотя по совокупным запасам воды мы занимаем второе место после Бразилии, у нас в европейской части страны, где сосредоточено 80% населения и промышленности, расположено всего лишь 8% водных ресурсов. Большая часть их приходится на малонаселенные Сибирь и Дальний Восток. В связи с этим задача бережного отношения к воде для россиян актуальна так же как для жителей многих вододефицитных стран, отметил Дмитрий Кириллов.
«По количеству воды мы не испытываем большого дефицита, за исключением некоторых регионов, таких как Калмыкия, но перед нами стоит задача сохранения качественного состава воды в водоемах, чтобы она отвечала и гигиеническим потребностям - с точки зрения использования ее для питья и для рекреационных целей, и задачи поддержания биоразнообразия в наших водоемах, чтобы могла вода быть достойной средой обитания для водно-биологических ресурсов. В принципе это та проблема, с которой мы сталкиваемся и которую мы должны решать», — заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов.
Директор Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Илья Разбаш считает, что для России, как и многих стран мира, актуальна проблема рационального потребления водных ресурсов. По его словам, в некоторых субъектах РФ потери при транспортировке воды доходят до 70%.
«Куда же это годится? Не напасешься никакой воды при таком подходе. Если все будут закрывать кран, когда чистят зубы, например, то мы уже сэкономим достаточно большой объем для того, чтобы у нас сильно голова не болела от того, что у нас вдруг воды не хватит», — отметил он.
Ведущий новостей телеканала «Россия 24» и спикер форума «Территория бизнеса – территория жизни» Роман Плюсов считает необходимым усилить экологический аспект в воспитании детей. По его мнению, если они с детства будут привыкать к экономии воды и других ресурсов и бережному отношению к природе, то проблема недостатка ресурсов коснется Россию еще очень не скоро.
Дмитрий Кириллов отметил важность решения проблемы утилизации бытовых отходов. По его словам, переработка и утилизацией отходов сегодня является краеугольным камнем всей экологической повестки.
«Люди требуют организации работы с отходами, чтобы свалки не накапливались», — заявил он.
Другим важным направлением работы по сбережению водных ресурсов эксперт считает контроль за рациональным использованием воды, прежде всего, в сельском хозяйстве. Сельхоз производство, по его словам, является основным потребителем воды в мире, и ее загрязнение удобрениями вызывает опасения у экологов.
Поскольку сельское хозяйство является основой для обеспечения продовольственной безопасности страны, задачей департамента является внедрение рациональных практик использования воды, предотвращающих ее загрязнение. У России, отметил Дмитрий Кириллов, имеется богатый опыт внедренных практик, который с интересом изучается другими странами.
Именно этим обстоятельством объясняется повышенный интерес к экологическому конгрессу со стороны зарубежных стран, рассказал Роман Плюсов. По его словам, экспертов и гостей на водную секцию конгресса пришло в четыре раза больше, чем было свободных мест.
«Люди пробивались и хотели попасть, и пришлось многим отказывать, порой даже тем, кому, в общем, нельзя отказывать», — пояснил он.
Наибольший интерес к работе секции, по его словам, проявили страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной и Средней Азии. Эксперты объясняют это тем, что у них есть проблемы с нехваткой воды, и эти страны заинтересованы в освоении опыта и технологий ее решения.
«Я фиксирую, что интерес к этой проблематике огромный, вне зависимости от континентов, стран, разных взглядов на политические события и прочее», — отметил Роман Плюсов.
Дмитрий Кириллов считает, что санкционная политика западных стран не сможет остановить сотрудничество России и других стран в области сбережения водных и другим ресурсов. По его словам, на конгрессе обсуждалось много совместных проектов, касающихся водоснабжения. Наиболее широко обсуждаемыми были проекты организации подачи качественной питьевой воды населению. Другие проекты касались строительства крупных очистных сооружений. Каждая страна, в зависимости от своего социально-экономического развития, интересовалась российскими технологиями мелиорации земель.
«Кыргызстан, например, обеспечен водными ресурсами, но вместе с тем там есть, допустим, тема, связанная с изменением водного баланса из-за таяния ледников. Как следствие, они сейчас стоят на пороге рационализации использования воды для нужд сельского хозяйства. Вот им и нужны технологии и обмен опытом с нами», — пояснил руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ.
В основе экологического общения на Невском экологическом конгрессе лежит понимание того, что повестка воды примерно схожа с климатической повесткой – что ее невозможно решить в рамках одного государства. Чтобы сохранить наши водные ресурсы, мы должны вести диалог с нашими партнерами, которые должны делать что-то похожее или аналогичное на своих территориях, отметил Дмитрий Кириллов.