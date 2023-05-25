Экологи рассказали, как опыт рационального использования воды в РФ стал востребован в мире

Водная секция конгресса носит название «Вода — главный ресурс будущего». Важность этой темы для России, по словам эксперта, объясняется тем, что хотя по совокупным запасам воды мы занимаем второе место после Бразилии, у нас в европейской части страны, где сосредоточено 80% населения и промышленности, расположено всего лишь 8% водных ресурсов. Большая часть их приходится на малонаселенные Сибирь и Дальний Восток. В связи с этим задача бережного отношения к воде для россиян актуальна так же как для жителей многих вододефицитных стран, отметил Дмитрий Кириллов.