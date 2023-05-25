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Начальник генштаба США Марк Милли усомнился в достижимости цели Украины вернуть территории военным путем

Политика
Начальник генштаба США Марк Милли усомнился в достижимости цели Украины вернуть территории военным путем

Стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории военным путем «не выглядит достижимой» в краткосрочной перспективе. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Ранее сообщалось, что американский военачальник Милли и главком ВСУ генерал Валерий Залужный обсудили боевую обстановку на Украине, обменявшись мнениями по ситуации в зоне конфликта. О проведенных между ними телефонных переговорах говорилось в заявлении представителя Комитета начальников штабов Дэвида Батлера.
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