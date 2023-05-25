Начальник генштаба США Марк Милли усомнился в достижимости цели Украины вернуть территории военным путем

Ранее сообщалось, что американский военачальник Милли и главком ВСУ генерал Валерий Залужный обсудили боевую обстановку на Украине, обменявшись мнениями по ситуации в зоне конфликта. О проведенных между ними телефонных переговорах говорилось в заявлении представителя Комитета начальников штабов Дэвида Батлера.