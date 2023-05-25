КНДР хочет укрепить сотрудничество со странами Африки

В министерстве подчеркнули, что Северная Корея готова укреплять двухсторонние отношения с государствами Черного континента, чтобы «обеспечить мир, стабильность, политическую и экономическую интеграцию стран региона». Также МИД КНДР отметил важность партнерства и взаимной поддержки в условиях санкционного давления со стороны коллективного Запада.