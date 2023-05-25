КНДР хочет укрепить сотрудничество со странами Африки

Пхеньян, 25 мая. Представители МИД КНДР рассказали о желании сотрудничать со странами Черного континента и вносить вклад в их развитие.
Заявление опубликовали на сайте северокорейского ведомства по случаю Дня Африки. В нем упоминается борьба с колониализмом и расизмом, которую пришлось осуществить жителям материка на пути к обретению суверенитета.
В министерстве подчеркнули, что Северная Корея готова укреплять двухсторонние отношения с государствами Черного континента, чтобы «обеспечить мир, стабильность, политическую и экономическую интеграцию стран региона». Также МИД КНДР отметил важность партнерства и взаимной поддержки в условиях санкционного давления со стороны коллективного Запада.
Восточноазиатские компании имеют военно-технические соглашения с рядом стран Африки. Кроме того, они занимаются строительством объектов инфраструктуры.
Ранее власти Буркина-Фасо заявили о возобновлении дипломатических отношений с КНДР. Начало нового витка партнерства позволит двум сторонам поддерживать сотрудничество в нескольких областях.