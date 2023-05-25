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Немецкое издание WirtschaftsWoche заявило о возможности новой мировой экономической войны из-за США

Экономика
Немецкое издание WirtschaftsWoche заявило о возможности новой мировой экономической войны из-за США

Стремление США сохранить «непомерную привилегию» доллара может привести к новой масштабной экономической войне. Так считают немецкие журналисты из издания WirtschaftsWoche.

В опубликованном материале говорится, что конфликт России и Украины в очередной раз показал, что США хотят использовать свое доминирующее финансовое положение в политических целях. При этом Китай, экономика которого неизменно растет, желает побороть гегемонию доллара.

Так как КНР выступает самым крупным кредитором Соединенных Штатов, Пекин не заинтересован в полном крахе американской экономики. Но в то же время Китай пытается создать многостороннюю финансовую систему без «непомерных привилегий».

Все эти факторы ведут к крупному экономическому конфликту. По мнению немецких журналистов, больше всего от этой финансовой войны пострадает Европа.

Ранее политолог-американист Борис Межуев объяснил, почему США вынуждены постоянно наращивать свой госдолг. По словам эксперта, Соединенные Штаты готовы до последнего поддерживать в мире «порядок, основанный на долларе».
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