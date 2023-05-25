Мультфильмы культового японского аниматора Хаяо Миядзаки станут недоступны в онлайн-кинотеатрах РФ с 1 июня

Мультфильмы культового режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня, передает ТАСС.
Речь идет о легендарных работах японского мультипликатора, таких как: «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Навсикая из долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Рыбка Понье на утесе» и других.
Причем еще сейчас каждый из вышеперечисленных анимационных лент можно посмотреть он-лайн всего за 1 рубль.
Тем не менее, в мире мультипликации есть и хорошие новости. Так, стриминговый сервис Hulu выпустил тизер 8 сезона мультсериала «Футурама».