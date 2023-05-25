Глава минобороны США Остин: Дания и Нидерланды первыми начнут готовить летчиков ВСУ к полетам на истребителях F-16

Копенгаген и Амстердам первыми начнут готовить летчиков украинской армии к полетам на истребителях F-16. Соответствующей информацией поделился глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
Об этом он заявил 25 мая, в четверг. Другие государства позже присоединяться к данной инициативе, указал глава военного ведомства.
«И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16», — подчеркнул Остин.
Прежде заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков предупредил, что Запад не достигнет никаких целей поставками истребителей F-16 на Украину.