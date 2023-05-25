Организаторы Невского международного экологического конгресса рассказали о сбережении водных ресурсов России

Задача каждого жителя России — заниматься сохранением природных богатств для благополучия будущих поколений. Так организаторы десятого Невского международного экологического конгресса в Пресс-центре медиахолдинге «Патриот» озвучили главные цели мероприятия, проходящего в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
«Одна из секций форума называется «Вода — главные ресурс будущего». В разрезе этого, необходимо всем осознавать, что без воды, как и без чистого воздуха мы прожить просто не сможем», — пояснил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Илья Разбаш.
Руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов напомнил, что по водным запасам Российская Федерация занимает второе место в мире после Бразилии. Однако добавил он, не стоит забывать о рациональном использовании, поскольку «вода — это очень хрупкий ресурс» который легко можно испортить, но очень долго придется восстанавливать.
«В некоторых субъектах РФ мы имеем до 70% потери воды при транспортировке. Это никуда не годится. Поэтому, если все будут, условно, закрывать кран во время чистки зубов, мы сэкономим достаточно большой объем для того, чтобы у нас не болела голова о том, что нам может не хватить воды», — подчеркнул Илья Разбаш.
Ведущий новостей телеканала «Россия 24» и спикер форума «Территория бизнеса – территория жизни» Роман Плюсов присоединился к беседе и добавил, что важную роль в сохранении объемов водных ресурсов играет воспитание.
«Начинать надо с маленьких детей, с ребят. Необходимо выработать у них привычку следить за расходами воды и за соблюдением порядка вокруг себя. Мне кажется, это очень эффективно», — сказал Роман Плюсов.
По словам Дмитрия Кириллова, основным потребителем воды во всем мире является сельскохозяйственная промышленность. Поэтому сохранение воды необходимо для обеспечения продовольственной безопасности, а в России и для реализации конкурентноспособных преимуществ.
«Все это негативно влияет на водный ресурс. Поэтому наша основная задача — остановить загрязнение и осуществлять рациональное использование», — сказал Дмитрий Кириллов.
Также в рамках Х Международного экологического конгресса, проходящего в Санкт-Петербурге завершился Молодежный день, ключевой темой которого стала «Экология — моя идеология». Организаторами мероприятия стали Федеральное агентство по делам молодежи и Госкорпорация «Росатом».