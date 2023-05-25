Организаторы Невского международного экологического конгресса рассказали о сбережении водных ресурсов России

Руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов напомнил, что по водным запасам Российская Федерация занимает второе место в мире после Бразилии. Однако добавил он, не стоит забывать о рациональном использовании, поскольку «вода — это очень хрупкий ресурс» который легко можно испортить, но очень долго придется восстанавливать.