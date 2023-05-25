Посольство России в Хартуме поздравило суданцев с Днем Африки

Хартум, 25 мая. Посольство Российской Федерации в Судане поздравило дружественный суданский народ с Днем Африки.
Российские дипломаты отметили важность многолетних теплых отношений между двумя странами и пожелали республике скорейшего разрешения внутренних проблем.
«В эти трудные для Судана дни продолжаем оставаться вместе с суданскими друзьями в столице республики Хартуме! Поколения меняются, а российско-суданская дружба остается», — сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
Ранее посол Судана в России Мохаммед Сиррадж подтвердил, что договоренности между странами о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ РФ на берегу Красного моря остаются в силе.