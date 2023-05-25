Жительница Белгородской области подставила спину ради спасения матери во время атаки украинской ДРГ

Во время нападения диверсантов женщины пытались покинуть опасный участок, однако наткнулись на группу бойцов. Россиянки находились в машине, стрельба велась по стеклам автомобиля. В такой ситуации молодая жительница области решила подставить спину, чтобы спасти мать, передает Telegram-канал SHOT.