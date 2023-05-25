Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жительница Белгородской области подставила спину ради спасения матери во время атаки украинской ДРГ

Происшествия
Жительница Белгородской области подставила спину ради спасения матери во время атаки украинской ДРГ

Жительница Белгородской области пожертвовала собой ради спасения матери во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы. Ее пытаются спасти врачи.

Во время нападения диверсантов женщины пытались покинуть опасный участок, однако наткнулись на группу бойцов. Россиянки находились в машине, стрельба велась по стеклам автомобиля. В такой ситуации молодая жительница области решила подставить спину, чтобы спасти мать, передает Telegram-канал SHOT.

В результате нападения россиянка получила ранения, однако женщинам удалось скрыться от ДРГ. Медики борются за жизнь пострадавшей девушки.

Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области 22 мая и затем была ликвидирована. Диверсанты также обстреляли машину местных жителей, несмотря на детей внутри транспортного средства.
белгородская область дрг Украина
Военкоры ФАН