Жительница Белгородской области подставила спину ради спасения матери во время атаки украинской ДРГ

Жительница Белгородской области пожертвовала собой ради спасения матери во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы. Ее пытаются спасти врачи.
Во время нападения диверсантов женщины пытались покинуть опасный участок, однако наткнулись на группу бойцов. Россиянки находились в машине, стрельба велась по стеклам автомобиля. В такой ситуации молодая жительница области решила подставить спину, чтобы спасти мать, передает Telegram-канал SHOT.
В результате нападения россиянка получила ранения, однако женщинам удалось скрыться от ДРГ. Медики борются за жизнь пострадавшей девушки.
Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области 22 мая и затем была ликвидирована. Диверсанты также обстреляли машину местных жителей, несмотря на детей внутри транспортного средства.