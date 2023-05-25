Китайские туристы тратят в России на 25% больше других иностранных путешественников

Зампред совета объединения «Мир без границ» Юрий Поляков назвал китайцев самыми платежеспособными туристами.
По словам эксперта, китайские путешественники тратят в России на четверть больше, чем туристы из других стран. Средний чек гостей из КНР за проживанием в отеле или в хостеле на 23% выше, чем у остальных иностранцев.
Также Поляков отметил, что китайцы не жалеют денег в сфере общественного питания. По данным специалиста, ресторанный счет путешественников КНР на 10-15% выше средних показателей за чек у туристов из Европы или Ближней Азии.
Ранее губернатор Нижегородской области Олег Беркович сообщил о планах начать сотрудничество с Китаем в сфере туризма. По словам чиновника, в регионе есть все необходимые условия, чтобы достойно принимать гостей из КНР.