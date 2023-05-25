Агентство Associated Press сообщило о 500 покинувших российский рынок компаниях с начала спецоперации

Несколько сотен зарубежных компаний перестали работать в России после начала специальной военной операции. Об этом 25 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на базу данных Йельского университета.
По имеющейся информации, после 24 февраля 2022 года более 500 иностранных компаний прекратили деятельность на территории РФ. Еще 151 — в данный момент находится в процессе сворачивания деятельности в РФ. Другие 175 организаций стараются, по словам журналистов, «выиграть время». Еще 230 — «медлят с решением». Основу таких компаний составляют китайские.
Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд считает, что уход из России стал единственным правильным решением с точки зрения бизнеса. Свою точку зрения специалист аргументирует, ссылаясь на исследования, которые показывают рост цен на акции покинувших территорию РФ организаций.
Ранее стало известно о том, что японская компания Suzuki приняла решение остаться на российском рынке. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе представительства производителя в РФ.