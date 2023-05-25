Агентство Associated Press сообщило о 500 покинувших российский рынок компаниях с начала спецоперации

По имеющейся информации, после 24 февраля 2022 года более 500 иностранных компаний прекратили деятельность на территории РФ. Еще 151 — в данный момент находится в процессе сворачивания деятельности в РФ. Другие 175 организаций стараются, по словам журналистов, «выиграть время». Еще 230 — «медлят с решением». Основу таких компаний составляют китайские.