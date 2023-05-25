Британский автогонщик Формулы-1 Mercedes Льюис Хэмилтон отрицает возможность перехода в Ferrari

Британский автогонщик Формулы-1 из команды Mercedes Льюис Хэмилтон опроверг слухи о его возможном переходе к конкурентам в скудерию Ferrari. При этом он заявил, что его агенты работают только с владельцем немецкой команды Тото Вольффом.
«Как я уже говорил, моя команда плотно работает с Тото. Контракт почти готов», — приводит слова семикратного чемпиона мира издание RaceFans.
Британец «гоняет» за Mercedes с 2013 года. Он первый в истории гонщик Формулы-1, одержавший 100 побед. А в 2020 году Хэмилтон повторил рекорд легендарного немца Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов.
При этом в команде Ferrari тоже есть сильные пилоты. Так, гонщик Шарль Леклер из итальянской команды одержал победу в квалификации спринтерской гонки «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.