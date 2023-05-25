Компания Johnson & Johnson объявила об изъятии контактных линз одного наименования из ассортимента в РФ

Американская компания Johnson & Johnson проинформировала Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения РФ об уходе с рынка медицинского изделия «Линзы контактные 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1», сообщили в пресс-службе органа.
Согласно распространенному сообщению, Росздравнадзор знал о намерениях зарубежного предприятия с 27 октября 2022 года. Однако в службе заверили, что вывод из ассортимента этих линз никак не повлияет на удовлетворение спроса населения. На сегодняшний день в государственном реестре медицинских изделий числятся 134 наименования контактных линз, 13 из которых также производятся компанией Johnson & Johnson.
Ранее российский политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о необходимых действиях для улучшения качества отечественных лекарственных препаратов.