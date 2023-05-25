Компания Johnson & Johnson объявила об изъятии контактных линз одного наименования из ассортимента в РФ

Согласно распространенному сообщению, Росздравнадзор знал о намерениях зарубежного предприятия с 27 октября 2022 года. Однако в службе заверили, что вывод из ассортимента этих линз никак не повлияет на удовлетворение спроса населения. На сегодняшний день в государственном реестре медицинских изделий числятся 134 наименования контактных линз, 13 из которых также производятся компанией Johnson & Johnson.