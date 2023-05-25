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Видео допроса выпускника после «резни» на последнем звонке под Волгоградом обернулось увольнением участкового

Происшествия
Видео допроса выпускника после «резни» на последнем звонке под Волгоградом обернулось увольнением участкового

Участкового полиции деревни Иловля под Волгоградом уволили после обнародования в Сети видео допроса учащегося школы, пытавшегося перерезать своей однокласснице горло на «Последнем звонке». Об этом стало известно 25 мая, в четверг.

Кадры со школьником, напавшим на девочку во время праздника, прежде появились в интернете. При этом в региональном главке Министерства внутренних дел отказываются комментировать соответствующее сообщение.

Ранее стало известно, что 23 мая один из выпускников учебного учреждения достал нож и предпринял попытки перерезать горло стоявшей перед ним однокласснице. Девочка закричала, ее успел спасти товарищ. Ранение оказалось нетяжелыми: после оказания скорой медицинской помощи школьница отправилась домой.
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