Видео допроса выпускника после «резни» на последнем звонке под Волгоградом обернулось увольнением участкового

Участкового полиции деревни Иловля под Волгоградом уволили после обнародования в Сети видео допроса учащегося школы, пытавшегося перерезать своей однокласснице горло на «Последнем звонке». Об этом стало известно 25 мая, в четверг.
Кадры со школьником, напавшим на девочку во время праздника, прежде появились в интернете. При этом в региональном главке Министерства внутренних дел отказываются комментировать соответствующее сообщение.
Ранее стало известно, что 23 мая один из выпускников учебного учреждения достал нож и предпринял попытки перерезать горло стоявшей перед ним однокласснице. Девочка закричала, ее успел спасти товарищ. Ранение оказалось нетяжелыми: после оказания скорой медицинской помощи школьница отправилась домой.