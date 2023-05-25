Пригожин дал напутствие пленным украинцам перед обменом: «Если в следующий раз кого-то увидим, сами знаете результат»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообщался с военнопленными украинцами перед обменом. Глава «оркестра» напомнил, с чем они столкнутся в случае повторного появления на поле боя.
Пресс-служба компании «Конкорд» разместила видео, на котором создатель ЧВК «Вагнер» дает напутствие солдатам ВСУ. В рамках общения Пригожин рассказал, что через пару часов украинцы из Артемовска будут отправлены домой. В ходе разговора он спросил у военнопленных, совершались ли над ними насильственные действия. Все ответили отрицательно.
«Если в следующий раз кого-то увидим или возьмем, сами знаете результат. Поэтому сидим дома, снаряды точим, автоматы в руки не берем. Давайте, удачи», — заявил Пригожин.
На видео глава ЧВК «Вагнер» также поговорил с российскими бойцами, которые вернулись из украинского плена. По его словам, он получил информацию, что никто из них голыми руками не сдавался. Вернувшиеся россияне это подтвердили. Пригожин признался, что для обмена граждан РФ «оркестру» пришлось «настричь много укропа».
«Разберемся сейчас, кого в госпиталь, чтобы помощь оказать. Давайте, парни, аккуратно, себя в кучу собирайте, лишнего не болтайте», — отметил он.
Ранее Евгений Пригожин опроверг слухи, что в плену у ЧВК «Вагнер» мог находиться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам создателя «оркестра», эта информация не соответствует действительности.