Пригожин дал напутствие пленным украинцам перед обменом: «Если в следующий раз кого-то увидим, сами знаете результат»

На видео глава ЧВК «Вагнер» также поговорил с российскими бойцами, которые вернулись из украинского плена. По его словам, он получил информацию, что никто из них голыми руками не сдавался. Вернувшиеся россияне это подтвердили. Пригожин признался, что для обмена граждан РФ «оркестру» пришлось «настричь много укропа».