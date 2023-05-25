Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о проведении ЧВК «Вагнер» обмена пленными с Киевом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о проведении ЧВК «Вагнер» 25 мая обмена пленными с Украиной. Омбудсмен написала об этом в личном Telegram-канале.
Москалькова поздравила бойцов с возвращением на родину. Она пожелала им и их родственникам всего самого наилучшего. Этим постом омбудсмен собрала положительные реакции пользователей, передает газета «Аргументы недели».
Ранее основатель частной военной компании Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. На территории города был установлен флаг России и ЧВК «Вагнер».