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Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о проведении ЧВК «Вагнер» обмена пленными с Киевом

Общество
Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о проведении ЧВК «Вагнер» обмена пленными с Киевом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о проведении ЧВК «Вагнер» 25 мая обмена пленными с Украиной. Омбудсмен написала об этом в личном Telegram-канале.

Москалькова поздравила бойцов с возвращением на родину. Она пожелала им и их родственникам всего самого наилучшего. Этим постом омбудсмен собрала положительные реакции пользователей, передает газета «Аргументы недели».

Ранее основатель частной военной компании Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. На территории города был установлен флаг России и ЧВК «Вагнер».
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