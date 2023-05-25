Лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза накормили астраханскими пельменями с осетриной

Меню состояло из семи позиций. Перед горячим участникам предложили салат из телятины с запеченными овощами. За ним следовали щи из щавеля с индейкой и перепелиными яйцами. Второе блюдо главы государств выбирали между таких позиций, как каре ягненка с зеленой фасолью и томатами, филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками и астраханские пельмени с осетриной. В качестве десерта были представлены мусс из груши и карамели с пломбиром и шербет из ревеня и клубники.