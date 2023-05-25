Истребители ВКС РФ Су-35 и Су-27 сопроводили летевшие над Балтикой к российской границе бомбардировщики США

Об инциденте сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, экипажи российских истребителей классифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В. На встречу им в воздух были подняты Су-35 и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.