Истребители ВКС РФ Су-35 и Су-27 сопроводили летевшие над Балтикой к российской границе бомбардировщики США

Два бомбардировщика ВВС США, приближающихся к границе России, были обнаружены над акваторией Балтийского моря. Поднятые в воздух истребители Су-35 и Су-27 ВКС РФ сопроводили иностранные военные самолеты, пока те не удалились от российской границы.
Об инциденте сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, экипажи российских истребителей классифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В. На встречу им в воздух были подняты Су-35 и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.
После того, как американские самолеты удалились от государственной границы РФ, истребители ВКС России вернулись на аэродром базирования. В Минобороны России подчеркнули, что нарушения границы не было допущено, а полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.