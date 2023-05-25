Рок-певица Ольга Кормухина рассказала об уникальности умершей поп-дивы Тины Тернер

Известная российская рок-певица Ольга Кормухина прокомментировала сообщение о смерти американской поп-дивы Тины Тернер, заметив, что она была уникальной исполнительницей.
«Она сумела стать популярной и для любителей рока, и для любителей попа и не скатилась при этом в пошлость», — заявила заслуженная артистка России в беседе с обозревателями телеканала «Звезда».
По ее мнению, судьба обладательницы восьми премий «Грэмми» была совсем непростой, но она со всем справилась и действительно стала Simply the Best, как она сама и пела.
Легендарная певица ушла из жизни на 84-м году жизни. Это случилось вчера, 24 мая.
Мнение Кормухиной полностью разделяет другой известный российский музыкант Игорь Бутман. Мэтр отечественно джаза назвал уход из жизни певицы большой утратой для мирового сообщества.