Городской транспорт встал из-за ДТП с участием «Хендая» и «Фольксвагена» на улице Решетникова в Петербурге

Крупное ДТП с участием «Фольксвагена» и «Хендая» произошло на улице Решетникова в Московском районе Петербурга в четверг, 25 мая. Троллейбус, который пытался избежать столкновения, перекрыл дорогу. Виновник скрылся с места происшествия, сообщил источник ФАН.
Известно, что на дороге столкнулись две иномарки. Водитель «Фольксвагена» не пропустил «Хендай», что спровоцировало опасную ситуацию на дороге и привело к аварии. Предположительно, виновник сразу же ретировался с места ДТП.
Во время столкновения в «Хендае» находились муж с женой. Они не пострадали.
Отмечается, что троллейбус, который ехал по той же дороге, пытался избежать столкновения с автомобилями, но не успел вовремя затормозить — разбил перед. В результате он перекрыл полосу движения, что спровоцировало пробку — встал весь городской транспорт.
Источник ФАН уточняет, что в результате инцидента пострадавших нет. Правоохранительные органы проверят камеры наблюдения для установления личности и номера автомобиля виновного, чтобы объявить его в розыск.
Напомним, что ранее произошел еще один инцидент, связанный с нарушением ПДД. В Петербурге полицейская машина гналась за нарушителем, который не пропустил ТС правоохранителей, и врезалась в ограждение у станции метро «Беговая».